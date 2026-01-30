https://ria.ru/20260130/internat-2071167387.html
В интернат в Прокопьевске, где умерли люди, перестали пускать посетителей
В интернат в Прокопьевске, где умерли люди, перестали пускать посетителей - РИА Новости, 30.01.2026
В интернат в Прокопьевске, где умерли люди, перестали пускать посетителей
Посетителей перестали пускать в психоневрологический интернат в Прокопьевске, где в январе умерли постояльцы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2026
прокопьевск
В интернат в Прокопьевске, где умерли люди, перестали пускать посетителей
РИА Новости: в интернат в Прокопьевске не пускают посетителей из-за карантина