В интернат в Прокопьевске, где умерли люди, перестали пускать посетителей

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Посетителей перестали пускать в психоневрологический интернат в Прокопьевске, где в январе умерли постояльцы, передает корреспондент РИА Новости.

Раньше можно было пройти на территорию интерната в комнату для свиданий, рассказала одна из посетительниц.

"Принесла передачку. Внутрь нельзя. Когда не было карантина, встречались в комнате для свиданий", - рассказала женщина, с которой корреспондент агентства поговорил на выходе из учреждения.