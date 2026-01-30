https://ria.ru/20260130/internat-2071154205.html
Губернатор поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске
Губернатор поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса Илья Середюк дал поручение временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы. РИА Новости, 30.01.2026
Губернатор поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске