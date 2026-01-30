Комиссия Минтруда начала проверку работы интерната в Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Комиссия минтруда проверяет качество ухода, проживания, питания и лечения в интернате Прокопьевска, где умерли постояльцы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.

По его словам, в этой комиссии "необходимо переговорить, как осуществлялся контроль со стороны министерства, как осуществлялась профилактика и принимались управленческие решения на поступающие сигналы".