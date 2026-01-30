Рейтинг@Mail.ru
Комиссия Минтруда начала проверку работы интерната в Прокопьевске
10:00 30.01.2026 (обновлено: 11:16 30.01.2026)
Комиссия Минтруда начала проверку работы интерната в Прокопьевске
Комиссия минтруда проверяет качество ухода, проживания, питания и лечения в интернате Прокопьевска, где умерли постояльцы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк. РИА Новости, 30.01.2026
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Комиссия минтруда проверяет качество ухода, проживания, питания и лечения в интернате Прокопьевска, где умерли постояльцы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.
"Комиссия министерства труда и социальной защиты (работает - ред.), проверяем качество ухода, условия пребывания, питание, лечение, общаемся с работниками интерната", - отметил Середюк на совещании в правительстве Кузбасса.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
По его словам, в этой комиссии "необходимо переговорить, как осуществлялся контроль со стороны министерства, как осуществлялась профилактика и принимались управленческие решения на поступающие сигналы".
«
"И вообще, какие сигналы для этого учреждения были за последний 2025 год? Какие проверки, как реагировали, какие принимались меры", - добавил он.
Глава региона подчеркнул, что результаты проверки будут сразу отправлять в правоохранительные органы.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года
29 января, 14:53
 
ПрокопьевскСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеКемеровская областьПроисшествияИлья Середюк
 
 
