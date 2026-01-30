Комиссия Минтруда начала проверку работы интерната в Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Комиссия минтруда проверяет качество ухода, проживания, питания и лечения в интернате Прокопьевска, где умерли постояльцы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.
"Комиссия министерства труда и социальной защиты (работает - ред.), проверяем качество ухода, условия пребывания, питание, лечение, общаемся с работниками интерната", - отметил Середюк на совещании в правительстве Кузбасса.
По его словам, в этой комиссии "необходимо переговорить, как осуществлялся контроль со стороны министерства, как осуществлялась профилактика и принимались управленческие решения на поступающие сигналы".
«
"И вообще, какие сигналы для этого учреждения были за последний 2025 год? Какие проверки, как реагировали, какие принимались меры", - добавил он.
Глава региона подчеркнул, что результаты проверки будут сразу отправлять в правоохранительные органы.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Итоги проверок в интернате Кузбасса не публиковали с 2021 года
29 января, 14:53