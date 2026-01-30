https://ria.ru/20260130/internat-2071149240.html
В Прокопьевске выписали из больницы 11 постояльцев интерната
В Прокопьевске выписали из больницы 11 постояльцев интерната - РИА Новости, 30.01.2026
В Прокопьевске выписали из больницы 11 постояльцев интерната
Одиннадцать пациентов интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, переведенные в Прокопьевскую горбольницу, уже выписаны, сообщил на совещании в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:55:00+03:00
2026-01-30T09:55:00+03:00
2026-01-30T10:18:00+03:00
здоровье - общество
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fc01499272b39db3791c8c395e3de2d.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_efa8a566c57f24a2dd8995d3b9c09a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область
В Прокопьевске выписали из больницы 11 постояльцев интерната
В Прокопьевске выписали из больницы 11 постояльцев интерната, где погибли люди