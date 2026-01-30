В Прокопьевске выписали из больницы 11 постояльцев интерната

ПРОКОПЬЕВСК, 30 янв - РИА Новости. Одиннадцать пациентов интерната в Прокопьевске, где умерли постояльцы, переведенные в Прокопьевскую горбольницу, уже выписаны, сообщил на совещании в правительстве главврач больницы Вячеслав Старченко.

"(К нам поступило из интерната - ред) 46 пациентов, 11 из них выписаны, один переведен в Новокузнецкую инфекционную больницу, и на утро сегодняшнего дня осталось 30 пациентов", - отметил главврач.