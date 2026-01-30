https://ria.ru/20260130/internat-2071149045.html
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, не принимает новых постояльцев
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, не принимает новых постояльцев - РИА Новости, 30.01.2026
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, не принимает новых постояльцев
Интернат в Прокопьевске, где умерли девять постояльцев, не принимает новых людей из-за карантина, сообщила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:53:00+03:00
2026-01-30T09:53:00+03:00
2026-01-30T09:53:00+03:00
происшествия
прокопьевск
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071008624_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_cdb070a9190e5ee0c814b34a5448bf02.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071008624_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_ca3305ba5cc7ce6c30bd453dc80744f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, не принимает новых постояльцев
Интернат в Прокопьевске не принимает новых постояльцев из-за карантина