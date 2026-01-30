https://ria.ru/20260130/internat-2071148195.html
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната - РИА Новости, 30.01.2026
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната
Три постояльца Прокопьевского интерната находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач городской больницы Вячеслав Старченко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:46:00+03:00
2026-01-30T09:46:00+03:00
2026-01-30T11:36:00+03:00
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
здоровье - общество
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d147aba38119833cced60f9193471dd.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070946550.html
https://ria.ru/20260122/roddom-2069558794.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1711388562df48d3db75efde9d0dd9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смерть постояльцев интерната в прокопьевске, прокопьевск, здоровье - общество, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Прокопьевск, Здоровье - Общество, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната
Главврач Старченко: 3 постояльца интерната в Прокопьевске в тяжелом состоянии
КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Три постояльца Прокопьевского интерната находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач городской больницы Вячеслав Старченко.
«
"(К нам поступило. — Прим. ред.) 46 пациентов. <...> У нас три тяжелых пациента, двое из них в реанимации. Лечение получают, состояние стабильно тяжелое", — рассказал он на совещании.
Одиннадцать пациентов уже выписали, одного перевели в Новокузнецкую инфекционную больницу.
С начала января в интернате умерли девять человек. В региональном управлении СК
уточнили, что три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести постояльцев выясняют. По версии следствия, в учреждении распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе. Там ввели карантин и перестали пускать посетителей.
Прокуратура подтвердила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в интернате. Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, а сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. По словам правозащитника Алексея Мухина, люди жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.
По данным издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, у них была высокая температура, головная боль и насморк. По словам одной из сотрудниц, в больницу их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать пациентам с психоневрологическими диагнозами запрещено.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Губернатор Кузбасса Илья Сердюк поручил отстранить от работы директора интерната и проверить условия проживания во всех социальных учреждениях региона.