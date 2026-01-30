Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната

КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Три постояльца Прокопьевского интерната находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач городской больницы Вячеслав Старченко.

« "(К нам поступило. — Прим. ред.) 46 пациентов. <...> У нас три тяжелых пациента, двое из них в реанимации. Лечение получают, состояние стабильно тяжелое", — рассказал он на совещании.

Одиннадцать пациентов уже выписали, одного перевели в Новокузнецкую инфекционную больницу.

С начала января в интернате умерли девять человек. В региональном управлении СК уточнили, что три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести постояльцев выясняют. По версии следствия, в учреждении распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе. Там ввели карантин и перестали пускать посетителей.

Прокуратура подтвердила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в интернате. Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, а сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. По словам правозащитника Алексея Мухина, люди жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.

По данным издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, у них была высокая температура, головная боль и насморк. По словам одной из сотрудниц, в больницу их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать пациентам с психоневрологическими диагнозами запрещено.