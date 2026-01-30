Рейтинг@Mail.ru
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 30.01.2026 (обновлено: 11:36 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/internat-2071148195.html
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната - РИА Новости, 30.01.2026
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната
Три постояльца Прокопьевского интерната находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач городской больницы Вячеслав Старченко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:46:00+03:00
2026-01-30T11:36:00+03:00
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск
здоровье - общество
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
кемеровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d147aba38119833cced60f9193471dd.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070946550.html
https://ria.ru/20260122/roddom-2069558794.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1711388562df48d3db75efde9d0dd9c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смерть постояльцев интерната в прокопьевске, прокопьевск, здоровье - общество, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кемеровская область
Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Прокопьевск, Здоровье - Общество, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Кемеровская область
Главврач больницы в Кузбассе рассказал о состоянии постояльцев интерната

Главврач Старченко: 3 постояльца интерната в Прокопьевске в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Три постояльца Прокопьевского интерната находятся в тяжелом состоянии, сообщил главврач городской больницы Вячеслав Старченко.
«

"(К нам поступило. — Прим. ред.) 46 пациентов. <...> У нас три тяжелых пациента, двое из них в реанимации. Лечение получают, состояние стабильно тяжелое", — рассказал он на совещании.

Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
Одиннадцать пациентов уже выписали, одного перевели в Новокузнецкую инфекционную больницу.
С начала января в интернате умерли девять человек. В региональном управлении СК уточнили, что три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести постояльцев выясняют. По версии следствия, в учреждении распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе. Там ввели карантин и перестали пускать посетителей.
Территория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Врач назвала возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
29 января, 11:56
Прокуратура подтвердила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в интернате. Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, а сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. По словам правозащитника Алексея Мухина, люди жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.
По данным издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, у них была высокая температура, головная боль и насморк. По словам одной из сотрудниц, в больницу их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать пациентам с психоневрологическими диагнозами запрещено.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Губернатор Кузбасса Илья Сердюк поручил отстранить от работы директора интерната и проверить условия проживания во всех социальных учреждениях региона.
Роддом №1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
22 января, 13:26
 
Смерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеПрокопьевскЗдоровье - ОбществоПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала