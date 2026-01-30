https://ria.ru/20260130/internat-2071145265.html
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната - РИА Новости, 30.01.2026
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната
Результаты проверки интерната Прокопьевска, где умерли постояльцы, будут сразу направлять в правоохранительные органы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:32:00+03:00
2026-01-30T09:32:00+03:00
2026-01-30T11:14:00+03:00
происшествия
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
илья середюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014597_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_5a06d1c1f0a213be70b6759721e74257.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014597_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_aa4f64e0f686724b8964e39b7b94f4fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область, илья середюк
Происшествия, Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область, Илья Середюк
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната
Середюк поручил направлять силовикам итоги проверки интерната в Прокопьевске