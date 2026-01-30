Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната
09:32 30.01.2026 (обновлено: 11:14 30.01.2026)
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната
Результаты проверки интерната Прокопьевска, где умерли постояльцы, будут сразу направлять в правоохранительные органы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:32:00+03:00
2026-01-30T11:14:00+03:00
происшествия
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
илья середюк
прокопьевск
кемеровская область
происшествия, прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область, илья середюк
Происшествия, Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область, Илья Середюк
Глава Кузбасса поручил сразу направлять силовикам итоги проверки интерната

БАРНАУЛ, 30 янв - РИА Новости. Результаты проверки интерната Прокопьевска, где умерли постояльцы, будут сразу направлять в правоохранительные органы, сообщил глава Кузбасса Илья Середюк.
"Информацию, которая появляется у комиссии, я поручил сразу направлять в правоохранительные органы для дополнительной проверки и подробной оценки", - отметил глава Кузбасса на совещании в правительстве.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
