Глава Кузбасса призвал пока воздержаться от выводов по интернату
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что по ситуации в интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, нужно воздержаться от выводов, пока идет следствие. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:43:00+03:00
