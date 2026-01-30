Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса призвал пока воздержаться от выводов по интернату
09:28 30.01.2026 (обновлено: 09:43 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/internat-2071144455.html
Глава Кузбасса призвал пока воздержаться от выводов по интернату
Глава Кузбасса призвал пока воздержаться от выводов по интернату - РИА Новости, 30.01.2026
Глава Кузбасса призвал пока воздержаться от выводов по интернату
Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что по ситуации в интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, нужно воздержаться от выводов, пока идет следствие. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:28:00+03:00
2026-01-30T09:43:00+03:00
происшествия, прокопьевск, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса призвал пока воздержаться от выводов по интернату

Середюк призвал воздержаться от выводов насчет интерната на время следствия

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Глава Кузбасса Илья Середюк заявил, что по ситуации в интернате в Прокопьевске, где умерли девять человек, нужно воздержаться от выводов, пока идет следствие.
Глава Кузбасса проводит совещание, на котором обсуждается ситуация в интернате, передает корреспондент РИА Новости.
"Просил бы и докладчика, и присутствующих, кто будет брать слово, воздержаться пока от выводов, потому что следствие ведется", - сказал Середюк на заседании общественного совета по ситуации в Прокопьевском психоневрологическом диспансере.
В четверг в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
ПроисшествияПрокопьевскИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
