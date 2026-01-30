Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. По состоянию на 30 января в медицинских организациях находится 51 постоялец интерната Прокопьевска, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.
"По состоянию на 30 января 2026 в медицинских организациях находится 51 пациент (из интерната – ред.). 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, один в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести, 34 человека - в Прокопьевской городской больнице, трое - в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и шестеро ближе к удовлетворительному состоянию", - сообщил на совещании Тарасов.
По его словам, у десяти пациентов в Новокузнецкой больнице получены отрицательные результаты анализов, они будут выписаны, также будут выписан четверо из Прокопьевской больницы.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.