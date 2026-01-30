Рейтинг@Mail.ru
Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 30.01.2026 (обновлено: 11:13 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/internat-2071144045.html
Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах
Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах - РИА Новости, 30.01.2026
Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах
По состоянию на 30 января в медицинских организациях находится 51 постоялец интерната Прокопьевска, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:25:00+03:00
2026-01-30T11:13:00+03:00
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
андрей тарасов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_0c8ebf6f2022a7bb7bf5b7e6d1f1dfad.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018376_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_72a6fb5869ffd017ebfb34fd94550ecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), андрей тарасов, происшествия
Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Андрей Тарасов, Происшествия
Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах

В больницах остается 51 постоялец интерната в Прокопьевске

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкВъезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. По состоянию на 30 января в медицинских организациях находится 51 постоялец интерната Прокопьевска, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.
"По состоянию на 30 января 2026 в медицинских организациях находится 51 пациент (из интерната – ред.). 17 человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, один в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести, 34 человека - в Прокопьевской городской больнице, трое - в тяжелом состоянии, 25 средней степени тяжести и шестеро ближе к удовлетворительному состоянию", - сообщил на совещании Тарасов.
По его словам, у десяти пациентов в Новокузнецкой больнице получены отрицательные результаты анализов, они будут выписаны, также будут выписан четверо из Прокопьевской больницы.
Ранее в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили, что девять постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение, умерли в январе. По результатам исследований патологоанатомов, причинами смерти семи человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Причины смерти еще двух человек уточняются.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
ПрокопьевскСмерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Андрей ТарасовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала