Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. По состоянию на 30 января в медицинских организациях находится 51 постоялец интерната Прокопьевска, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.

По его словам, у десяти пациентов в Новокузнецкой больнице получены отрицательные результаты анализов, они будут выписаны, также будут выписан четверо из Прокопьевской больницы.