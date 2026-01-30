Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, активно закупал продукты питания

НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Психоневрологический дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе погибли девять постояльцев, за последние несколько месяцев закупил на 2026 год различных продуктов питания на сумму более 40 миллионов рублей, следует из единой информационной системы "Закупки".

Ранее в СМИ со ссылкой на постояльцев интерната сообщалось о плохом питании в учреждении.

Так, интернат заключил более чем 10-миллионый контракт на обеспечение учреждения в наступившем году хлебом. Всего, согласно документации, будет поставлено более 70 тонн хлеба двух видов, а также 5 тонн различных булочных изделий. Также интернат заключил большие контракты на поставку молока, маринованных овощей, сыров, сметаны и сливочного масла.

Общая сумма заключенных в последние три месяца контрактов на закупку продуктов питания составляет около 40 миллионов рублей. В закупках при этом присутствуют такие продукты, как шоколадные конфеты, джем, мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, крахмал, колбасы, яйца, какао-порошок, блины с мясом, свежий укроп, сельдь соленая, сушеные ягоды и так далее.

Также интернат заключил контракт на 6,5 миллиона рублей на оказание услуг организации питания постояльцам до апреля 2026 года. Кроме того, в последние два месяца учреждение закупало предметы гигиены, прикроватные тумбочки, средства для стирки и уборки, а также заключало контракты на монтаж систем обеспечения пожарной безопасности и оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной и дератизационной обработке.