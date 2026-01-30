Рейтинг@Mail.ru
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, активно закупал продукты питания - РИА Новости, 30.01.2026
05:50 30.01.2026
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, активно закупал продукты питания
Психоневрологический дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе погибли девять постояльцев, за последние несколько месяцев закупил на 2026... РИА Новости, 30.01.2026
Дарья Буймова
Интернат в Прокопьевске, где умерли люди, активно закупал продукты питания

Вход на территорию дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 30 янв – РИА Новости. Психоневрологический дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе погибли девять постояльцев, за последние несколько месяцев закупил на 2026 год различных продуктов питания на сумму более 40 миллионов рублей, следует из единой информационной системы "Закупки".
Ранее в СМИ со ссылкой на постояльцев интерната сообщалось о плохом питании в учреждении.
Сотрудник интерната в Кузбассе рассказал о проблемах с отоплением в палатах
29 января, 12:35
29 января, 12:35
Так, интернат заключил более чем 10-миллионый контракт на обеспечение учреждения в наступившем году хлебом. Всего, согласно документации, будет поставлено более 70 тонн хлеба двух видов, а также 5 тонн различных булочных изделий. Также интернат заключил большие контракты на поставку молока, маринованных овощей, сыров, сметаны и сливочного масла.
Общая сумма заключенных в последние три месяца контрактов на закупку продуктов питания составляет около 40 миллионов рублей. В закупках при этом присутствуют такие продукты, как шоколадные конфеты, джем, мясные полуфабрикаты, замороженные овощи, крахмал, колбасы, яйца, какао-порошок, блины с мясом, свежий укроп, сельдь соленая, сушеные ягоды и так далее.
Также интернат заключил контракт на 6,5 миллиона рублей на оказание услуг организации питания постояльцам до апреля 2026 года. Кроме того, в последние два месяца учреждение закупало предметы гигиены, прикроватные тумбочки, средства для стирки и уборки, а также заключало контракты на монтаж систем обеспечения пожарной безопасности и оказание услуг по акарицидной, дезинсекционной и дератизационной обработке.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Интернат в Кузбассе, где умерли люди, входил в проект долговременного ухода
29 января, 12:58
29 января, 12:58
 
