Солдатова* заочно арестовали за уклонение от обязанностей иноагента

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Журналиста-иноагента Андрея Солдатова* заочно арестовали в Москве по статьям об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента и участии в деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.