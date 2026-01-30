https://ria.ru/20260130/indija-2071333581.html
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди - РИА Новости, 30.01.2026
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди
Индия и Венесуэла договорились углублять и расширять двустороннее партнерство, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с уполномоченным...
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди
Моди: Индия и Венесуэла договорились углублять и расширять партнерство