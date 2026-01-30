Рейтинг@Mail.ru
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди - РИА Новости, 30.01.2026
19:44 30.01.2026
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди - РИА Новости, 30.01.2026
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди
Индия и Венесуэла договорились углублять и расширять двустороннее партнерство, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с уполномоченным... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T19:44:00+03:00
2026-01-30T19:44:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
индия
нарендра моди
николас мадуро
силия флорес
в мире, венесуэла, сша, индия, нарендра моди, николас мадуро, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Индия, Нарендра Моди, Николас Мадуро, Силия Флорес
Индия и Венесуэла договорились об углублении партнерства, заявил Моди

Моди: Индия и Венесуэла договорились углублять и расширять партнерство

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Индия и Венесуэла договорились углублять и расширять двустороннее партнерство, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам разговора с уполномоченным президентом Венесуэлы Дельси Родригес.
"Мы договорились о дальнейшем углублении и расширении нашего двустороннего партнерства во всех областях, руководствуясь общим стремлением вывести индийско-венесуэльские отношения на новый уровень в предстоящие годы", - написал Моди в соцсети X по итогам разговора с Родригес.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек. Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны. По данным Минобороны Венесуэлы, в результате атаки США погибли 100 человек.
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Индия призвала к мирному урегулированию ситуации в Венесуэле
4 января, 11:35
 
В миреВенесуэлаСШАИндияНарендра МодиНиколас МадуроСилия Флорес
 
 
