Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой
Искусственный интеллект в настоящее время является "хайповой" темой, но он уже меняет все сферы человеческой жизни, заявил замглавы администрации президента... РИА Новости, 30.01.2026
россия
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой
Орешкин: искусственный интеллект проник во все мегатренды и во все сферы жизни
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект в настоящее время является "хайповой" темой, но он уже меняет все сферы человеческой жизни, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
«
"Я остановлюсь на пяти таких глобальных мегатрендах и сразу скажу, что в качестве отдельного мегатренда искусственного интеллекта не будет. Это очень такая хайповая тема в настоящее время", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Он добавил, что в настоящее время искусственный интеллект проник во все мегатренды и во все сферы жизни.
"ИИ уже с нами, он меняет все сферы нашей жизни", - заключил замглавы администрации президента.
В начале января президент России Владимир Путин
поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику.