Рейтинг@Mail.ru
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/ii-2071183311.html
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой - РИА Новости, 30.01.2026
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой
Искусственный интеллект в настоящее время является "хайповой" темой, но он уже меняет все сферы человеческой жизни, заявил замглавы администрации президента... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:54:00+03:00
2026-01-30T11:54:00+03:00
россия
максим орешкин
владимир путин
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071173973_0:10:3096:1752_1920x0_80_0_0_b75acc9dbe4fd20dc7524cfceee14d4f.jpg
https://ria.ru/20250822/putin-2037084591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071173973_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_f025b0fda5db92dfbfe7447e5c53e3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, максим орешкин, владимир путин, технологии
Россия, Максим Орешкин, Владимир Путин, Технологии
Орешкин назвал искусственный интеллект хайповой темой

Орешкин: искусственный интеллект проник во все мегатренды и во все сферы жизни

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога Будущее мира. Новая платформа глобального роста - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке открытого диалога "Будущее мира. Новая платформа глобального роста"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект в настоящее время является "хайповой" темой, но он уже меняет все сферы человеческой жизни, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.
«
"Я остановлюсь на пяти таких глобальных мегатрендах и сразу скажу, что в качестве отдельного мегатренда искусственного интеллекта не будет. Это очень такая хайповая тема в настоящее время", - сказал Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов.
Он добавил, что в настоящее время искусственный интеллект проник во все мегатренды и во все сферы жизни.
"ИИ уже с нами, он меняет все сферы нашей жизни", - заключил замглавы администрации президента.
В начале января президент России Владимир Путин поручил представить предложения о формировании межведомственной комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, а также подготовить национальный план их внедрения в экономику.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Путин считает искусственный интеллект одним из вызовов современности
22 августа 2025, 22:42
 
РоссияМаксим ОрешкинВладимир ПутинТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала