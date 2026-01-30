В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России

ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Одним из приоритетов России остается укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в целях обеспечения безопасности и устойчивого развития в Евразии, заявил РИА Новости национальный координатор в ШОС от России Бахтиер Хакимов.
"Россия была одним из государств-основателей Шанхайской организации сотрудничества, и мы с самого начала рассматривали эту площадку, как площадку для укрепления взаимопонимания, доверия, обеспечения безопасности вначале в Центральноазиатском регионе, а сейчас - на более широком пространстве Евразии", - заявил Хакимов на полях проходящего в Пекине Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.
По его словам, "когда мы говорим об ареале Шанхайской организации сотрудничества, это и Южная Азия, и Юго-Восточная Азия, вплоть до Ближнего Востока и Европы".
"Поэтому для России одним из приоритетов было и остается укрепление Шанхайской организации сотрудничества в интересах обеспечения безопасности и устойчивого развития на континенте, который мы называем Евразией", - добавил собеседник агентства.
Именно поэтому, отметил он, в концепции внешней политики, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году, "четко ставится задача укреплять и развивать потенциал и роль ШОС в обеспечении безопасности и устойчивого развития на этом обширном пространстве, и мы этим занимаемся на данный момент".
"Уверен, что эта линия останется на перспективу, потому что Россия рассматривает, и по предложению России этот тезис зафиксирован в стратегии развития ШОС до 2030 года, а именно, что взаимодействие государств-членов ШОС может стать основой для создания архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте, а социально-экономическим фундаментом такой архитектуры мы видим Большое евразийское партнерство", - подытожил Хакимов.
