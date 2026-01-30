Рейтинг@Mail.ru
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/hakimy-2071140964.html
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России - РИА Новости, 30.01.2026
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России
Одним из приоритетов России остается укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в целях обеспечения безопасности и устойчивого развития в Евразии,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:01:00+03:00
2026-01-30T09:01:00+03:00
в мире
россия
евразия
пекин
бахтиер хакимов
владимир путин
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056001567_0:196:3050:1912_1920x0_80_0_0_3aea0ca49686be796431bda7fea961bb.jpg
https://ria.ru/20260123/senator-2069882637.html
https://ria.ru/20260115/rossiya-2068046435.html
россия
евразия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/13/2056001567_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_a7bf5ac8ce44a8eae0ccce7c19668e20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, евразия, пекин, бахтиер хакимов, владимир путин, шос
В мире, Россия, Евразия, Пекин, Бахтиер Хакимов, Владимир Путин, ШОС
В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России

Хакимов назвал укрепление ШОС одним из приоритетов России для развития в Евразии

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Совместное фотографирование глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 янв – РИА Новости. Одним из приоритетов России остается укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в целях обеспечения безопасности и устойчивого развития в Евразии, заявил РИА Новости национальный координатор в ШОС от России Бахтиер Хакимов.
"Россия была одним из государств-основателей Шанхайской организации сотрудничества, и мы с самого начала рассматривали эту площадку, как площадку для укрепления взаимопонимания, доверия, обеспечения безопасности вначале в Центральноазиатском регионе, а сейчас - на более широком пространстве Евразии", - заявил Хакимов на полях проходящего в Пекине Совета национальных координаторов государств-членов ШОС.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Сенатор назвал превращение БРИКС или ШОС в военный блок бесперспективным
23 января, 14:38
По его словам, "когда мы говорим об ареале Шанхайской организации сотрудничества, это и Южная Азия, и Юго-Восточная Азия, вплоть до Ближнего Востока и Европы".
"Поэтому для России одним из приоритетов было и остается укрепление Шанхайской организации сотрудничества в интересах обеспечения безопасности и устойчивого развития на континенте, который мы называем Евразией", - добавил собеседник агентства.
Именно поэтому, отметил он, в концепции внешней политики, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году, "четко ставится задача укреплять и развивать потенциал и роль ШОС в обеспечении безопасности и устойчивого развития на этом обширном пространстве, и мы этим занимаемся на данный момент".
"Уверен, что эта линия останется на перспективу, потому что Россия рассматривает, и по предложению России этот тезис зафиксирован в стратегии развития ШОС до 2030 года, а именно, что взаимодействие государств-членов ШОС может стать основой для создания архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте, а социально-экономическим фундаментом такой архитектуры мы видим Большое евразийское партнерство", - подытожил Хакимов.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Генсек ШОС высоко оценил российский вклад в развитие организации
15 января, 13:33
 
В миреРоссияЕвразияПекинБахтиер ХакимовВладимир ПутинШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала