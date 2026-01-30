В ШОС назвали укрепление организации одним из приоритетов России

"Уверен, что эта линия останется на перспективу, потому что Россия рассматривает, и по предложению России этот тезис зафиксирован в стратегии развития ШОС до 2030 года, а именно, что взаимодействие государств-членов ШОС может стать основой для создания архитектуры равной и неделимой безопасности на евразийском континенте, а социально-экономическим фундаментом такой архитектуры мы видим Большое евразийское партнерство", - подытожил Хакимов.