ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш

ООН, 30 янв - РИА Новости. ООН в 2027 году по правилам должна вернуть 1,3 миллиарда долларов непотраченных средств, которых у организации нет, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

"По действующим правилам в 2027 году нам придется вернуть 1,3 миллиарда долларов, которые не удалось потратить из-за их неполучения… Никакая задержка расходов не сможет покрыть такой дефицит", - говорится в письме.