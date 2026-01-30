Рейтинг@Mail.ru
17:42 30.01.2026 (обновлено: 17:54 30.01.2026)
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш
https://ria.ru/20260130/guterresh-2071307066.html
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© REUTERS / Eduardo Munoz
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 30 янв - РИА Новости. ООН в 2027 году по правилам должна вернуть 1,3 миллиарда долларов непотраченных средств, которых у организации нет, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в письме, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"По действующим правилам в 2027 году нам придется вернуть 1,3 миллиарда долларов, которые не удалось потратить из-за их неполучения… Никакая задержка расходов не сможет покрыть такой дефицит", - говорится в письме.
В письме генсек также подчеркнул, что ООН не может исполнять бюджеты за счет невыплаченных средств и не способна возвращать деньги, которые никогда не получала.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ООН находится под двойным финансовым ударом, заявил Гутерреш
ООНВ миреАнтониу Гутерреш
 
 
