https://ria.ru/20260130/guterresh-2071310315.html
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш - РИА Новости, 30.01.2026
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш
ООН в 2027 году по правилам должна вернуть 1,3 миллиарда долларов непотраченных средств, которых у организации нет, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T17:42:00+03:00
2026-01-30T17:42:00+03:00
2026-01-30T17:54:00+03:00
оон
в мире
антониу гутерреш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071186119_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_9e9f4f26d43dafa02b3b40335cba3d92.jpg
https://ria.ru/20260130/guterresh-2071307066.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071186119_125:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_60078a00afcb6b9348f08cfb73460581.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, в мире, антониу гутерреш
ООН, В мире, Антониу Гутерреш
ООН должна вернуть непотраченные средства, которых нет, заявил Гутерреш
Гутерреш: ООН обязана вернуть $1,3 млрд непотраченных средств, которых нет