Задолженность ООН в прошлом году достигла рекорда, сообщил Гутерреш
Задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения...
2026-01-30T17:34:00+03:00
2026-01-30T17:34:00+03:00
2026-01-30T17:47:00+03:00
ООН, 30 янв - РИА Новости. Задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов, организация в ловушке, которая по своей безвыходности напоминает произведения чешского писателя Франца Кафки, говорится в письме генсека Антониу Гутерреша к государствам-членам организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы завершили 2025 год с рекордной задолженностью в размере 1,568 миллиардов долларов - более чем в два раза выше, чем в предыдущем году",- говорится в письме.
Как отмечается в документе, "от организации ожидают возврата денег, которых не существует".
"Другими словами: мы в ловушке кафкианского цикла",- говорится в письме.