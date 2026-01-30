Рейтинг@Mail.ru
17:31 30.01.2026 (обновлено: 17:44 30.01.2026)
ООН находится под двойным финансовым ударом, заявил Гутерреш
2026
оон, антониу гутерреш, в мире
ООН, Антониу Гутерреш, В мире
ООН находится под двойным финансовым ударом, заявил Гутерреш

Гутерреш: ООН под ударом из-за неуплаты взносов и обязанности вернуть средства

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 30 янв - РИА Новости. ООН столкнулась с двойным финансовым ударом из-за неуплаты взносов странами-членами и обязанности вернуть деньги, которые не получала, говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерреша, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Мы попали под двойной удар: с одной стороны, из-за невыплаченных взносов, а с другой - из-за обязательства вернуть средства, которые вообще не были получены. Другими словами, мы попали в ловушку кафкианского цикла: от нас ожидают возврата средств, которых не существует", - говорится в письме.
ООНАнтониу ГутеррешВ мире
 
 
