ООН находится под двойным финансовым ударом, заявил Гутерреш
ООН, 30 янв - РИА Новости. ООН столкнулась с двойным финансовым ударом из-за неуплаты взносов странами-членами и обязанности вернуть деньги, которые не получала, говорится в письме генсека ООН Антониу Гутерреша, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
"Мы попали под двойной удар: с одной стороны, из-за невыплаченных взносов, а с другой - из-за обязательства вернуть средства, которые вообще не были получены. Другими словами, мы попали в ловушку кафкианского цикла: от нас ожидают возврата средств, которых не существует", - говорится в письме.