В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу - РИА Новости, 30.01.2026
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу
Грузовик самовоспламенился из-за технической неисправности во время движения на Ставрополье, водитель не пострадал, сообщила ГИБДД региона. РИА Новости, 30.01.2026
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу
В Ставропольском крае грузовик самовозгорелся на ходу