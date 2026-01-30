Рейтинг@Mail.ru
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу - РИА Новости, 30.01.2026
15:06 30.01.2026 (обновлено: 15:13 30.01.2026)
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу
Грузовик самовоспламенился из-за технической неисправности во время движения на Ставрополье, водитель не пострадал, сообщила ГИБДД региона. РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
ставропольский край
минеральные воды
кисловодск
гибдд мвд рф
минский автомобильный завод
2026
происшествия, ставропольский край, минеральные воды, кисловодск, гибдд мвд рф, минский автомобильный завод
Происшествия, Ставропольский край, Минеральные Воды, Кисловодск, ГИБДД МВД РФ, Минский автомобильный завод
В Ставропольском крае грузовик загорелся на ходу

В Ставропольском крае грузовик самовозгорелся на ходу

© Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramГрузовик сгорел на федеральной автодороге Минеральные Воды - Кисловодск
Грузовик сгорел на федеральной автодороге Минеральные Воды - Кисловодск - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
Грузовик сгорел на федеральной автодороге Минеральные Воды - Кисловодск
ПЯТИГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Грузовик самовоспламенился из-за технической неисправности во время движения на Ставрополье, водитель не пострадал, сообщила ГИБДД региона.
"На федеральной автодороге Минеральные Воды - Кисловодск сгорел грузовик. В процессе движения седельного тягача "МАЗ" с полуприцепом по причине технической неисправности произошло возгорание моторного отсека, перекинувшееся на полуприцеп. Пострадавших в происшествии нет", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пламенем поврежден перевозимый груз.
Место ДТП оцеплено, возгорание ликвидировано.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
