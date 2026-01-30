Спикер парламента Грузии обвинил ЕС и Эстонию в мошенничестве

ТБИЛИСИ, 30 янв - РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что грузинские неправительственные организации зарегистрировались в Эстонии с целью обхода грузинского закона "О грантах", по его словам, имеет место мошенническая схема со стороны Евросоюза и Таллина.
"Европейские структуры ищут пути, как в обход закона направлять средства своим НПО. Некоторые схемы у них уже были найдены, другие, новые, они сейчас выстраивают. Подчёркиваю: речь идёт о международной мошеннической схеме по финансированию политики в Грузии в обход грузинского законодательства и о попытке оказать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Грузии", - заявил Папуашвили в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, НПО, не имеющие никакого отношения к некоммерческой деятельности в Эстонии, регистрируются в этой стране, по адресам, где на самом деле никаких офисов нет. Он отметил, что таким путем доноры перечисляют деньги физическим лицам-сотрудникам и представителям из конкретной организации в обход грузинского законодательства.
"Цель этих фальшивых НПО — быть каналом для перевода денег в обход законодательства Грузии. Сейчас важно получить ответы от самого Евросоюза, его посольства и посольств стран-членов ЕС: финансировали ли они эти мошеннические схемы европейскими деньгами и использовали ли эти фальшивые НПО для обхода законодательства Грузии", - добавил он.
Согласно действующему закону "О грантах", любая организация в Грузии имеет право получить зарубежное финансирования лишь при согласии правительства. Правящая партия "Грузинская мечта" намерена внести поправки в закон "О грантах", согласно которым правительство может ужесточить контроль за финансовыми перечислениями в Грузию из-за рубежа.