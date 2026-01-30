Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Александра Грушко

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Мероприятие прошло в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
2026
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Мероприятие прошло в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
