Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Александра Грушко
18:58 30.01.2026
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Александра Грушко
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Александра Грушко
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко
2026-01-30T18:58:00+03:00
2026-01-30T18:58:00+03:00
Пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко
Пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко.
2026-01-30T18:58
россия, александр грушко, видео
В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Мероприятие прошло в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
Пресс-конференция замминистра иностранных дел России Александра Грушко

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко. Мероприятие прошло в преддверии Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.
 
