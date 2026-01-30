Рейтинг@Mail.ru
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 30.01.2026 (обновлено: 17:12 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/grushko-2071296190.html
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко
Если США решат не продлевать Договор об СНВ, для России это не станет катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:54:00+03:00
2026-01-30T17:12:00+03:00
сша
россия
в мире
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762279281_0:21:2992:1704_1920x0_80_0_0_5352c2d6222bb825a51e639ad0121b55.jpg
https://ria.ru/20260130/grushko-2071287157.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/05/1762279281_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_08c1c256ef22c3e7a7d2c63510c59931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, в мире, александр грушко
США, Россия, В мире, Александр Грушко
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко

Грушко: если США не продлят СНВ-3, для России это не станет катастрофой

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 января - РИА Новости. Если США решат не продлевать Договор об СНВ, для России это не станет катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"У нас контакты (с США - ред.) есть, они не прерываются, но все сигналы, все заявления уже были сделаны. Мы спокойно относимся к этому. Мы за то, чтобы те ограничения фундаментальные соблюдались, дедлайн не установлен. Если США выберут другой путь, это не будет для нас катастрофой, у нас есть свои программы, которые будут реализовываться", - сказал он журналистам.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Грушко выразил изумление позиции ФРГ по Украине
Вчера, 16:26
 
СШАРоссияВ миреАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала