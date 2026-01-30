https://ria.ru/20260130/grushko-2071296190.html
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко
Если США решат не продлевать Договор об СНВ, для России это не станет катастрофой, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
Отказ США продлять СНВ-3 не станет для России катастрофой, заявил Грушко
Грушко: если США не продлят СНВ-3, для России это не станет катастрофой