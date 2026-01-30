Рейтинг@Mail.ru
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
16:21 30.01.2026
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко
гренландия, александр грушко, нато, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), арктика
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии и последних заявлений Вашингтона будет добавлять дополнительный градус напряженности в Арктике, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
"Говорят (в США - ред.), что существует российская опасность, существует опасность китайская для Гренландии, поэтому мы (Штаты - ред.) должны размещать там силы НАТО. И это, к сожалению, естественно, будет добавлять дополнительный градус напряженности в этом регионе (Арктике - ред.)", - сказал Грушко на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
