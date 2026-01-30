https://ria.ru/20260130/grushko-2071285532.html
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко - РИА Новости, 30.01.2026
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко
Ситуация вокруг Гренландии и последних заявлений Вашингтона будет добавлять дополнительный градус напряженности в Арктике, заявил замглавы российского МИД... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:21:00+03:00
2026-01-30T16:21:00+03:00
2026-01-30T16:21:00+03:00
гренландия
александр грушко
нато
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
арктика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270900_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_811447a4e5603eef2fa164e6ed549ed2.jpg
https://ria.ru/20260130/poshliny-2071114357.html
гренландия
вашингтон (штат)
арктика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070270900_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6886f632c1e48e5b53cc1c150eb4fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, александр грушко, нато, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат), арктика
Гренландия, Александр Грушко, НАТО, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат), Арктика
Ситуация в Гренландии добавит градус напряженности в Арктике, заявил Грушко
Грушко: ситуация с Гренландией будет добавлять градус напряженности в Арктике