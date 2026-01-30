https://ria.ru/20260130/grushko-2071282054.html
Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине
Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине
Евросоюз, являясь стороной украинского конфликта, не может быть наблюдателем или гарантом при урегулировании, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр... РИА Новости, 30.01.2026
украина
россия
Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине
Грушко: ЕС не может быть наблюдателем на Украине из-за его роли в конфликте
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз, являясь стороной украинского конфликта, не может быть наблюдателем или гарантом при урегулировании, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Говорить о какой-то роли - наблюдательной, не наблюдательной, гарантийной роли Евросоюза с учётом катастрофического опыта, который был накоплен за последние годы, и той подрывной роли Евросоюза, абсолютно не приходится", - сказал дипломат, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что сейчас бессмысленно говорить о том, что будет предметом наблюдения, так как нет даже соглашения, предполагающего наблюдение.
"Евросоюз - нет, сразу говорю. Потому что Евросоюз - сторона в конфликте, она не может быть наблюдателем", - подчеркнул Грушко
