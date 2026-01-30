Рейтинг@Mail.ru
16:10 30.01.2026 (обновлено: 16:48 30.01.2026)
Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине
в мире
украина
евросоюз
россия
александр грушко
в мире, украина, евросоюз, россия, александр грушко
В мире, Украина, Евросоюз, Россия, Александр Грушко
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз, являясь стороной украинского конфликта, не может быть наблюдателем или гарантом при урегулировании, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
"Говорить о какой-то роли - наблюдательной, не наблюдательной, гарантийной роли Евросоюза с учётом катастрофического опыта, который был накоплен за последние годы, и той подрывной роли Евросоюза, абсолютно не приходится", - сказал дипломат, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он отметил, что сейчас бессмысленно говорить о том, что будет предметом наблюдения, так как нет даже соглашения, предполагающего наблюдение.
"Евросоюз - нет, сразу говорю. Потому что Евросоюз - сторона в конфликте, она не может быть наблюдателем", - подчеркнул Грушко.
В миреУкраинаЕвросоюзРоссияАлександр Грушко
 
 
