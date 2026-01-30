Грушко прокомментировал возможную роль ЕС в качестве наблюдателя на Украине

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Евросоюз, являясь стороной украинского конфликта, не может быть наблюдателем или гарантом при урегулировании, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"Говорить о какой-то роли - наблюдательной, не наблюдательной, гарантийной роли Евросоюза с учётом катастрофического опыта, который был накоплен за последние годы, и той подрывной роли Евросоюза, абсолютно не приходится", - сказал дипломат, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Он отметил, что сейчас бессмысленно говорить о том, что будет предметом наблюдения, так как нет даже соглашения, предполагающего наблюдение.