Запад использует ОБСЕ как инструмент конфронтации с Россией, заявил Грушко

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европейские страны используют ОБСЕ для противостояния с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Запад использует ОБСЕ как инструмент конфронтации, инструмент гибридной войны, которую они развязали с Россией. <...> Поэтому в смысле того, какое место в наших приоритетах мы отводим организации, — мы отводим ей ровно то место, на котором она оказалась", — рассказал он на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Дипломат подчеркнул, что если ситуация не изменится, то участь организации печальна: она окончательно уйдет на периферию.
Грушко добавил, что Европа стремится не допустить заключения мирного соглашения по Украине, поскольку ей выгодно существование горячей точки. Также ЕС, будучи стороной конфликта, не может быть наблюдателем или гарантом при урегулировании.
Как отмечал в сентябре занимавший тогда пост постпреда России при ОБСЕ Александр Лукашевич, в организации наблюдается системный кризис, вызванный отходом от фундаментальных принципов. В ней почти не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. Согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.
Новый постпред при организации Дмитрий Полянский призвал Швейцарию, председательствующую в 2026 году, продвигать сбалансированную повестку, которая сейчас сильно украинизирована.
