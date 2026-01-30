Рейтинг@Mail.ru
Запад использует ОБСЕ как инструмент конфронтации с Россией, заявил Грушко
16:05 30.01.2026 (обновлено: 16:57 30.01.2026)
Запад использует ОБСЕ как инструмент конфронтации с Россией, заявил Грушко
Европейские страны используют ОБСЕ для противостояния с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Европейские страны используют ОБСЕ для противостояния с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
"Запад использует ОБСЕ как инструмент конфронтации, инструмент гибридной войны, которую они развязали с Россией. <...> Поэтому в смысле того, какое место в наших приоритетах мы отводим организации, — мы отводим ей ровно то место, на котором она оказалась", — рассказал он на брифинге в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Полянский рассказал, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
23 января, 00:00
Дипломат подчеркнул, что если ситуация не изменится, то участь организации печальна: она окончательно уйдет на периферию.
Грушко добавил, что Европа стремится не допустить заключения мирного соглашения по Украине, поскольку ей выгодно существование горячей точки. Также ЕС, будучи стороной конфликта, не может быть наблюдателем или гарантом при урегулировании.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
ЕС впервые открыто признал, что не готов к миру на Украине, заявил Сийярто
29 января, 15:30
Как отмечал в сентябре занимавший тогда пост постпреда России при ОБСЕ Александр Лукашевич, в организации наблюдается системный кризис, вызванный отходом от фундаментальных принципов. В ней почти не осталось ни безопасности, ни сотрудничества, ни дипломатии. Согласованные на высшем уровне базовые документы, призванные направлять деятельность ОБСЕ и создавать ей перспективы, забыты.
Новый постпред при организации Дмитрий Полянский призвал Швейцарию, председательствующую в 2026 году, продвигать сбалансированную повестку, которая сейчас сильно украинизирована.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Пентагон объяснил Европе главную вещь про русских
26 января, 08:00
 
