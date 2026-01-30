Рейтинг@Mail.ru
Грушко оценил риски столкновений в Балтийском регионе - РИА Новости, 30.01.2026
15:59 30.01.2026 (обновлено: 20:40 30.01.2026)
Грушко оценил риски столкновений в Балтийском регионе
Грушко оценил риски столкновений в Балтийском регионе - РИА Новости, 30.01.2026
Грушко оценил риски столкновений в Балтийском регионе
Риски столкновений в регионе Балтийского моря весьма высоки из-за искусственного превращения его в арену потенциального военного противостояния, заявил замглавы РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T15:59:00+03:00
2026-01-30T20:40:00+03:00
в мире
балтийское море
россия
александр грушко
балтийское море
россия
в мире, балтийское море, россия, александр грушко
В мире, Балтийское море, Россия, Александр Грушко
Грушко оценил риски столкновений в Балтийском регионе

Замглавы МИД Грушко: риски столкновений в Балтийском регионе весьма велики

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Риски столкновений в регионе Балтийского моря весьма высоки из-за искусственного превращения его в арену потенциального военного противостояния, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Риски весьма велики", — сказал Грушко журналистам на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня", отвечая на вопрос, насколько высока угроза вооруженного столкновения на Балтике.
По его словам, регион Балтийского моря — "это лаборатория того, как агрессивная политика превращает наиболее спокойный регион мира искусственно в арену военного противостояния".
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Грушко оценил возможность восстановления отношений России и Европы
Вчера, 15:35
 
В миреБалтийское мореРоссияАлександр Грушко
 
 
