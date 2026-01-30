ЕС вернется к прагматичной энергетической политике нескоро, заявил Грушко

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ждать возврата ЕС к прагматичной политике в отношении России по вопросу энергоносителей придется долго, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Ждать придётся долго, учитывая пока ещё превалирующие в Евросоюзе тренды", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

При этом он отметил примеры руководителей Венгрии Словакии , которые защищают интересы своих стран в этом вопросе.

"Что касается российского энергетического сектора, то он остаётся в глобальном смысле востребованным, - указал замглавы МИД.