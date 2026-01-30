Рейтинг@Mail.ru
15:45 30.01.2026 (обновлено: 16:29 30.01.2026)
ЕС вернется к прагматичной энергетической политике нескоро, заявил Грушко
Ждать возврата ЕС к прагматичной политике в отношении России по вопросу энергоносителей придется долго, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
ЕС вернется к прагматичной энергетической политике нескоро, заявил Грушко

Грушко: ждать возврата ЕС к прагматичной энергетической политике придется долго

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ждать возврата ЕС к прагматичной политике в отношении России по вопросу энергоносителей придется долго, считает замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ждать придётся долго, учитывая пока ещё превалирующие в Евросоюзе тренды", - сказал он, выступая в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
При этом он отметил примеры руководителей Венгрии и Словакии, которые защищают интересы своих стран в этом вопросе.
"Что касается российского энергетического сектора, то он остаётся в глобальном смысле востребованным, - указал замглавы МИД.
Дипломат подчеркнул, что заинтересованных в российском газе огромное количество. Есть небольшое проседание, но рынок стабильный и поставки за границу идут, добавил Грушко.
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
РоссияЕвросоюзЭкономикаВенгрияСловакияАлександр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
