Грушко оценил возможность восстановления отношений России и Европы
Грушко оценил возможность восстановления отношений России и Европы - РИА Новости, 30.01.2026
Грушко оценил возможность восстановления отношений России и Европы
Рассчитывать на восстановление взаимовыгодных отношений России с Европой сейчас не приходится, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. РИА Новости, 30.01.2026
россия
европа
в мире
александр грушко
россия
европа
2026
россия, европа, в мире, александр грушко
Россия, Европа, В мире, Александр Грушко
Грушко оценил возможность восстановления отношений России и Европы
Грушко: рассчитывать на восстановление отношений РФ и ЕС сейчас не приходится