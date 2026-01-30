Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии опровергли слова Трампа о рамочном соглашении
17:57 30.01.2026
В Гренландии опровергли слова Трампа о рамочном соглашении
В Гренландии опровергли слова Трампа о рамочном соглашении
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
марк рютте
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен опровергла слова президента США Дональда Трампа о рамочном соглашении по острову.
Трамп 21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Стоимость Гренландии за 80 лет выросла более чем в 421 раз
17 января, 03:49
"Нет никакого рамочного соглашения. Сначала нам нужно начать диалог – между Королевством Дания с одной стороны и правительством США с другой... На данный момент мы не слышали ничего конкретного о том, какие темы американцы хотят обсудить", - заявила Натаниэльсен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Гренландия ждет начала прямого диалога с США, однако у нее есть свои "красные линии" в вопросе суверенитета, сказала министр. Натаниэльсен высмеяла возможность перехода Гренландии к США при выплате по 100 тысяч долларов на каждого жителя острова.
"На данный момент я не наблюдаю никаких крупных американских инвестиций", - сказала министр, добавив, что в Нууке, столице Гренландии, заинтересованы в развитии инвестиционных отношений с США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Гренландии ответили на заявления Трампа о покупке Гренландии
28 января, 06:20
 
