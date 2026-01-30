https://ria.ru/20260130/grenlandija-2071314567.html
В Гренландии опровергли слова Трампа о рамочном соглашении
БЕРЛИН, 29 янв - РИА Новости. Министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен опровергла слова президента США Дональда Трампа о рамочном соглашении по острову.
Трамп
21 января заявил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
была разработана основа будущего соглашения по Гренландии
.
"Нет никакого рамочного соглашения. Сначала нам нужно начать диалог – между Королевством Дания с одной стороны и правительством США
с другой... На данный момент мы не слышали ничего конкретного о том, какие темы американцы хотят обсудить", - заявила Натаниэльсен в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
.
Гренландия ждет начала прямого диалога с США, однако у нее есть свои "красные линии" в вопросе суверенитета, сказала министр. Натаниэльсен высмеяла возможность перехода Гренландии к США при выплате по 100 тысяч долларов на каждого жителя острова.
"На данный момент я не наблюдаю никаких крупных американских инвестиций", - сказала министр, добавив, что в Нууке, столице Гренландии, заинтересованы в развитии инвестиционных отношений с США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.