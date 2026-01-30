В Гренландии опровергли слова Трампа о рамочном соглашении

Гренландия ждет начала прямого диалога с США, однако у нее есть свои "красные линии" в вопросе суверенитета, сказала министр. Натаниэльсен высмеяла возможность перехода Гренландии к США при выплате по 100 тысяч долларов на каждого жителя острова.