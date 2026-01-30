https://ria.ru/20260130/grenlandija-2071149339.html
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове - РИА Новости, 30.01.2026
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил РИА Новости, что поддерживает идею открытия офиса НАТО на острове. РИА Новости, 30.01.2026
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
