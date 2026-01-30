Рейтинг@Mail.ru
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:55 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/grenlandija-2071149339.html
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове - РИА Новости, 30.01.2026
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове
Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил РИА Новости, что поддерживает идею открытия офиса НАТО на острове. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:55:00+03:00
2026-01-30T09:55:00+03:00
в мире
гренландия
арктика
россия
бентиарак оттосен
дональд трамп
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6650dbad037a838ed707720f8db3701a.jpg
https://ria.ru/20260130/grenlandiya-2071131566.html
https://ria.ru/20260130/poshliny-2071114357.html
гренландия
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c7b0a5a21c909f4a55035becc206e3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, арктика, россия, бентиарак оттосен, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Арктика, Россия, Бентиарак Оттосен, Дональд Трамп, НАТО
В Гренландии поддержали идею открытия офиса НАТО на острове

Вице-спикер парламента Гренландии Оттосен поддержал идею офиса НАТО на острове

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен заявил РИА Новости, что поддерживает идею открытия офиса НАТО на острове.
"Наш премьер-министр сказал, что НАТО думает о том, что нужно разместить офис в Гренландии, и это очень хорошо, я так думаю", - сказал он.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД прокомментировали ситуацию с Гренландией
Вчера, 06:41
По его словам, возможное открытие офиса НАТО связано с ростом геополитической значимости Арктики и усилением интереса к региону со стороны России и Китая. Он отметил, что таяние льдов и открытие морских путей делают вопросы безопасности в регионе всё более актуальными.
Оттосен считает, что НАТО должно взять на себя больше ответственности за оборону Арктики, а Гренландия готова сотрудничать с альянсом в этом направлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаг Гренландии на въезде в город Нуук - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В парламенте Гренландии заявили о пошлинах Дании против острова
Вчера, 02:38
 
В миреГренландияАрктикаРоссияБентиарак ОттосенДональд ТрампНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала