Петр Фрадков предложил усилить стимулы снижения себестоимости продукции ГОЗ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Необходимо создать дополнительные стимулы к снижению себестоимости продукции по гособоронзаказу, считает председатель ПСБ, зампредседателя Союза машиностроителей России Петр Фрадков.

Фрадков, возглавляющий также Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле, обозначил ключевые направления работы совета на заседании Бюро СоюзМаша и Лиги содействия оборонным предприятиям.

"В 2026 году мы продолжим работать над гармонизацией системы ценообразования и контрактации в ГОЗ. Сейчас важно прийти к четким и универсальным решениям и соблюсти баланс интересов госзаказчика, головного исполнителя и предприятий. Кроме того, считаю важным создание дополнительных стимулов для снижения себестоимости продукции ГОЗ и упрощение процедур согласования цен и контрактации", – привели в ПСБ слова Фрадкова на заседании.

Председатель ПСБ также отметил, что в 2026 году Экспертный совет уделит внимание теме военно-технического сотрудничества и международной кооперации в сфере высоких технологий. В заключение выступления он обратил внимание на необходимость адаптации российских компаний к постоянно изменяющейся макроэкономической конъюнктуре.