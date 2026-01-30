Рейтинг@Mail.ru
17:43 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/goz-2071310422.html
Петр Фрадков предложил усилить стимулы снижения себестоимости продукции ГОЗ
© Фото : Пресс-служба ПСБПетр Фрадков
© Фото : Пресс-служба ПСБ
Петр Фрадков. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Необходимо создать дополнительные стимулы к снижению себестоимости продукции по гособоронзаказу, считает председатель ПСБ, зампредседателя Союза машиностроителей России Петр Фрадков.
Фрадков, возглавляющий также Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК комитета Госдумы по промышленности и торговле, обозначил ключевые направления работы совета на заседании Бюро СоюзМаша и Лиги содействия оборонным предприятиям.
"В 2026 году мы продолжим работать над гармонизацией системы ценообразования и контрактации в ГОЗ. Сейчас важно прийти к четким и универсальным решениям и соблюсти баланс интересов госзаказчика, головного исполнителя и предприятий. Кроме того, считаю важным создание дополнительных стимулов для снижения себестоимости продукции ГОЗ и упрощение процедур согласования цен и контрактации", – привели в ПСБ слова Фрадкова на заседании.
Председатель ПСБ также отметил, что в 2026 году Экспертный совет уделит внимание теме военно-технического сотрудничества и международной кооперации в сфере высоких технологий. В заключение выступления он обратил внимание на необходимость адаптации российских компаний к постоянно изменяющейся макроэкономической конъюнктуре.
По завершении заседания главе ПСБ была вручена медаль имени М. Т. Калашникова Минпромторга России за вклад в обороноспособность страны и укрепление ее технологического суверенитета. Фрадков был также награжден медалью ФМБА за вклад в развитие донорского движения.
 
 
 
