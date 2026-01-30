Депутат Госдумы рассказала о новом формате справки об инвалидности

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В России справка об установлении инвалидности с 1 марта станет доступна в электронном виде на портале "Госуслуги", при этом будет сохранена возможность ее получения в бумажном формате, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

"С 1 марта справка об установлении инвалидности станет доступна в электронном виде на Госуслугах. При этом по желанию можно будет получить и бумажный вариант", - сказала Дрожжина

По словам парламентария, переход к электронной форме упростит взаимодействие с учреждениями: данные будут "подтягиваться" автоматически, не нужно носить документы между ведомствами, а также уменьшится риск потери справки.