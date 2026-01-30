Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену

В управлении рассказали, что по заданию куратора из украинской разведки, женщина выезжала на указанные им места, фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, она инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.