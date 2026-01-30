Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 30.01.2026 (обновлено: 10:36 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/gosizmena-2071153541.html
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 30.01.2026
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену
Жительница Джанкойского района Крыма получила 15 лет колонии за госизмену, она собирала для военной разведки Украины данные о расположении военных аэродромов и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:13:00+03:00
2026-01-30T10:36:00+03:00
происшествия
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260115/sud-2068052399.html
https://ria.ru/20260117/sud-2068453844.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену

Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за сбор информации для Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Жительница Джанкойского района Крыма получила 15 лет колонии за госизмену, она собирала для военной разведки Украины данные о расположении военных аэродромов и средств ПВО, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Верховный суд Республики Крым признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также ограничению свободы на один год шесть месяцев после основного наказания", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Военному из Алтайского края дали срок за госизмену
15 января, 13:55
Приговор вступил в силу. Жительница Джанкойского района признана виновной в госизмене.
"Установлено, что женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских каналов мессенджера Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. Telegram-канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России", - рассказали в ведомстве.
В управлении рассказали, что по заданию куратора из украинской разведки, женщина выезжала на указанные им места, фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, она инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.
"Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
17 января, 04:49
 
ПроисшествияРеспублика КрымУкраинаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Telegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала