https://ria.ru/20260130/gosizmena-2071153541.html
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену - РИА Новости, 30.01.2026
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену
Жительница Джанкойского района Крыма получила 15 лет колонии за госизмену, она собирала для военной разведки Украины данные о расположении военных аэродромов и... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:13:00+03:00
2026-01-30T10:13:00+03:00
2026-01-30T10:36:00+03:00
происшествия
республика крым
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20260115/sud-2068052399.html
https://ria.ru/20260117/sud-2068453844.html
республика крым
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), telegram
Происшествия, Республика Крым, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Telegram
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за госизмену
Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за сбор информации для Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости.
Жительница Джанкойского района Крыма получила 15 лет колонии за госизмену, она собирала для военной разведки Украины данные о расположении военных аэродромов и средств ПВО, сообщила
пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
"Верховный суд Республики Крым
признал подсудимую виновной в предъявленном обвинении и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей, а также ограничению свободы на один год шесть месяцев после основного наказания", - говорится в сообщении.
Приговор вступил в силу. Жительница Джанкойского района признана виновной в госизмене.
"Установлено, что женщина 1996 года рождения вступила в один из украинских каналов мессенджера Telegram
и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств ПВО и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону. Telegram-канал используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на территории России", - рассказали в ведомстве.
В управлении рассказали, что по заданию куратора из украинской разведки, женщина выезжала на указанные им места, фотографировала находящиеся там объекты, подтверждала или опровергала их местоположение. Кроме того, она инициативно отправляла украинским спецслужбам информацию о передвижении железнодорожных составов, осуществляющих воинские перевозки.
"Информация предназначалась для использования противником при нанесении ракетных ударов", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.