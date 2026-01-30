В Госдуме попросили правительство проверить медучреждения Кузбасса

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит кабмин направить в Кемеровскую область правительственную комиссию для комплексной проверки медицинских и социальных учреждений региона.

Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим авас, уважаемый Михаил Владимирович, направить в регион правительственную комиссию с участием представителей министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также иных федеральных органов исполнительной власти для проведения комплексной и объективной проверки всех медицинских и социальных учреждений, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса", - сказано в письме.

В документе отмечается, что гибель людей свидетельствует о грубых системных нарушениях в деятельности учреждения.

"Считаем недопустимым перекладывание ответственности за произошедшее исключительно на руководителей учреждений и уж тем более на пострадавших граждан. Сложившаяся ситуация требует безотлагательного вмешательства правительства Российской Федерации", - добавляется в обращении.

Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске , где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии.