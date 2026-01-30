https://ria.ru/20260130/gosduma-2071353355.html
В Госдуме попросили правительство проверить медучреждения Кузбасса
В Госдуме попросили правительство проверить медучреждения Кузбасса
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит кабмин направить в Кемеровскую область правительственную... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T22:27:00+03:00
2026-01-30T22:27:00+03:00
2026-01-30T22:27:00+03:00
кемеровская область, прокопьевск, илья середюк, госдума рф, общество
Кемеровская область, Прокопьевск, Илья Середюк, Госдума РФ, Общество
В Госдуме попросили правительство проверить больницы и соцучреждения Кузбасса
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина просит кабмин направить в Кемеровскую область правительственную комиссию для комплексной проверки медицинских и социальных учреждений региона.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим авас, уважаемый Михаил Владимирович, направить в регион правительственную комиссию с участием представителей министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также иных федеральных органов исполнительной власти для проведения комплексной и объективной проверки всех медицинских и социальных учреждений, расположенных на территории Кемеровской области
- Кузбасса", - сказано в письме.
В документе отмечается, что гибель людей свидетельствует о грубых системных нарушениях в деятельности учреждения.
"Считаем недопустимым перекладывание ответственности за произошедшее исключительно на руководителей учреждений и уж тем более на пострадавших граждан. Сложившаяся ситуация требует безотлагательного вмешательства правительства Российской Федерации", - добавляется в обращении.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии.
Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.