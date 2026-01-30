https://ria.ru/20260130/gosduma-2071316995.html
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат - РИА Новости, 30.01.2026
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат
В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц, сообщил в беседе с РИА Новости глава... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:06:00+03:00
2026-01-30T18:06:00+03:00
2026-01-30T18:07:00+03:00
экономика
анатолий аксаков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_496cbbce7c53d175ab563a7305a7b50d.jpg
https://ria.ru/20251231/banki-2065807703.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011096365_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b82b076fa70f7aaeb2894c45839db8bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение наличных через банкомат