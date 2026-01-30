Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат
18:06 30.01.2026
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат
В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц, сообщил в беседе с РИА Новости глава... РИА Новости, 30.01.2026
2026
экономика, анатолий аксаков, госдума рф
Экономика, Анатолий Аксаков, Госдума РФ
В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение денег через банкомат

В Госдуме не обсуждали введение лимита на внесение наличных через банкомат

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. В Госдуме не обсуждалась инициатива по ограничению внесений наличных через банкоматы свыше 1 миллиона рублей в месяц, сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Нет, не обсуждалось", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Также Аксаков добавил, что о данном законопроекте ничего не известно.
