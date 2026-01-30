В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крым и Донбасс, проведя демократические референдумы, имели полное право на самоопределение, и заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, что в отличие от Гренландии эти регионы таким правом не обладали, предвзято и необъективно, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там "преобладает принцип территориальной целостности".

"Воспринимать необъективное и предвзятое заявления генсека ООН как указ или непреложную истину не имеет смысла. Тем более уверен, что в этом вопросе Гутерреш не имел права говорить от имени всего ООН. Крым и Донбасс провели демократические референдумы и имели на это (самоопределение - ред.) полное законное право", - сказал Белик РИА Новости.

По его мнению, времена авторитета ООН прошли.

"ООН все больше превращается в карманную организацию коллективного Запада. Поэтому нужно достаточно критично относиться к мнению и заявлениям этой структуры", - уточнил депутат.