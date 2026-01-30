https://ria.ru/20260130/gosduma-2071216410.html
В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение
Крым и Донбасс, проведя демократические референдумы, имели полное право на самоопределение, и заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, что в отличие от... РИА Новости, 30.01.2026
Белик: Крым и Донбасс, проведя референдумы, имеют право на самоопределение
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крым и Донбасс, проведя демократические референдумы, имели полное право на самоопределение, и заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, что в отличие от Гренландии эти регионы таким правом не обладали, предвзято и необъективно, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там "преобладает принцип территориальной целостности".
"Воспринимать необъективное и предвзятое заявления генсека ООН как указ или непреложную истину не имеет смысла. Тем более уверен, что в этом вопросе Гутерреш не имел права говорить от имени всего ООН. Крым и Донбасс провели демократические референдумы и имели на это (самоопределение - ред.) полное законное право", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, времена авторитета ООН
прошли.
"ООН все больше превращается в карманную организацию коллективного Запада. Поэтому нужно достаточно критично относиться к мнению и заявлениям этой структуры", - уточнил депутат.
Лавров
ранее сообщал, что после объявления США
своих планов по Гренландии
представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик
, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Крым
стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики
, а также Херсонская и Запорожские области
были приняты в состав России
.