В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение - РИА Новости, 30.01.2026
13:21 30.01.2026
В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение
В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение - РИА Новости, 30.01.2026
В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение
Крым и Донбасс, проведя демократические референдумы, имели полное право на самоопределение, и заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, что в отличие от... РИА Новости, 30.01.2026
В Госдуме заявили о полном праве Крыма и Донбасса на самоопределение

Белик: Крым и Донбасс, проведя референдумы, имеют право на самоопределение

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Крым и Донбасс, проведя демократические референдумы, имели полное право на самоопределение, и заявление генсека ООН Антониу Гутерреша, что в отличие от Гренландии эти регионы таким правом не обладали, предвзято и необъективно, считает депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там "преобладает принцип территориальной целостности".
"Воспринимать необъективное и предвзятое заявления генсека ООН как указ или непреложную истину не имеет смысла. Тем более уверен, что в этом вопросе Гутерреш не имел права говорить от имени всего ООН. Крым и Донбасс провели демократические референдумы и имели на это (самоопределение - ред.) полное законное право", - сказал Белик РИА Новости.
По его мнению, времена авторитета ООН прошли.
"ООН все больше превращается в карманную организацию коллективного Запада. Поэтому нужно достаточно критично относиться к мнению и заявлениям этой структуры", - уточнил депутат.
Лавров ранее сообщал, что после объявления США своих планов по Гренландии представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя эту тему, сообщил, что вопрос надо решать на основе международного права, включая уважение к суверенитету Королевства Дании и уважение права на самоопределение народа Гренландии.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
