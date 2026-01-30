В Госдуме назвали заявление генсека ООН о Крыме нелепым

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал нелепым заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.

Ранее в ООН сочли, что, в отличие от Гренландии , к Крыму Донбассу принцип самоопределения народов неприменим.

"Такие нелепые и несуразные заявления полностью дискредитируют ООН и ее принципы по защите прав и свобод народов, населяющих нашу планету. Гутерреш показал конъюнктурность и несамостоятельность ООН в принятии важных, решительных и принципиальных решений", - сказал Шеремет

По его словам, ООН в основном отстаивает интересы группы западных стран, пренебрегая мнением остальной части мира.

"В угоду сиюминутных интересов и выгод ООН теряет авторитет в мире как структура, способная стоять на защите мира и порядка, побуждая все больше стран задумываться о создании некой альтернативы", - сказал депутат.