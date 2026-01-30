В Госдуму внесут проект о росте суммы социальных налоговых вычетов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей.

Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.

"Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление.

Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит гражданам повысить их доходы, сделать более доступными для них качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению их детей.

"Со 150 тысяч до 360 тысяч рублей - ощутимое увеличение возможностей социальных налоговых вычетов и новое направление - компенсация части расходов на отдых и оздоровление детей - всё это в нашем межфракционном законопроекте", - сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование - все эти направления актуальны для российских семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам.