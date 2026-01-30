Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026
00:35 30.01.2026
В Госдуму внесут проект о росте суммы социальных налоговых вычетов
В Госдуму внесут проект о росте суммы социальных налоговых вычетов
Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей. РИА Новости, 30.01.2026
В Госдуму внесут проект о росте суммы социальных налоговых вычетов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили увеличить предельный размер социального налогового вычета до 360 тысяч рублей.
Соответствующий межфракционный законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветераном Ярослав Нилов.
Ребенок в магазине Детский мир - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет для семей с детьми до трех лет
7 декабря 2025, 06:18
"Законопроектом предлагается увеличить предельный размер социального налогового вычета с 150 000 рублей до 360 000 рублей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, законопроектом вносятся изменения в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ, предусматривающие социальные выплаты по расходам граждан на отдых детей и их оздоровление.
Принятие законопроекта, по мнению авторов, позволит гражданам повысить их доходы, сделать более доступными для них качественное образование, физкультурно-оздоровительные услуги и услуги по организации отдыха и оздоровлению их детей.
"Со 150 тысяч до 360 тысяч рублей - ощутимое увеличение возможностей социальных налоговых вычетов и новое направление - компенсация части расходов на отдых и оздоровление детей - всё это в нашем межфракционном законопроекте", - сказал Нилов РИА Новости.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
В ГД предложили отменить лимит дохода для вычета на ребенка-студента
26 января, 01:12
Он отметил, что лечение, стоматология, медикаменты, обучение, спорт, пенсионные накопления, страхование - все эти направления актуальны для российских семей, и они активно пользуются возможностью компенсировать часть затрат по этим расходам.
"Однако пределы вычетов должны расти, а их направления - расширяться. И что, если не детское здоровье - один из самых дорогих во всех смыслах приоритетов? Цены и налоги растут, пора и соцвычетам их догонять", - считает политик.
Деньги и калькулятор - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россиянам напомнили о вычетах, которые можно получить в упрощенном порядке
25 ноября 2025, 06:16
 
