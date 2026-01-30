В Госдуме предложили усилить механизм господдержки многодетных семей

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили усилить механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных жилищных кредитов, в частности, перейти к комбинированной модели поддержки.

Соответствующий законопроект о внесении таких изменений будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициаторами выступили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко.

"Настоящий законопроект разработан в целях совершенствования механизмов государственной поддержки многодетных семей и восстановления реальной экономической эффективности мер, направленных на помощь в улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, воспитывающих трех и более детей", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Законопроектом предлагается изменить действующий порядок предоставления выплаты, который предусматривает фиксированную помощь в размере 450 тысяч рублей для многодетных семей.

Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. При этом, отмечается, что средства, как и ранее, направляются в первую очередь на погашение основного долга, а при его недостаточности - на уплату процентов по кредиту.

Как отмечается в пояснительной записке, такой подход позволит одновременно увеличить гарантированный минимум поддержки и обеспечить более справедливый объём помощи семьям с высокой ипотечной нагрузкой, прежде всего в крупных городах и агломерациях с дорогим жильём.