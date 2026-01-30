Госдеп потребовал от посольств вычистить программы помощи в сфере абортов

Новые правила, которые вступают в силу 26 февраля, будут включены во все новые гранты или соглашения о сотрудничестве и добавлены к существующим проектам при выделении нового финансирования.

К запрещенной деятельности, согласно директиве, относятся: проведение абортов или их продвижение как метода планирования семьи, продвижение гендерной идеологии или незаконная дискриминация в связи с разнообразием, равенством и инклюзивностью, а также оказание финансовой поддержки другим группам, занимающимся такой деятельностью.