Госдеп потребовал от посольств вычистить программы помощи в сфере абортов - РИА Новости, 30.01.2026
04:24 30.01.2026 (обновлено: 05:29 30.01.2026)
Госдеп потребовал от посольств вычистить программы помощи в сфере абортов
Госдеп потребовал от посольств вычистить программы помощи в сфере абортов
Госдепартамент поручил американским представительствам по всему миру проверить программы помощи, чтобы убедиться в их соответствии новым правилам, запрещающим... РИА Новости, 30.01.2026
2026
Госдеп потребовал от посольств вычистить программы помощи в сфере абортов

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Госдепартамент поручил американским представительствам по всему миру проверить программы помощи, чтобы убедиться в их соответствии новым правилам, запрещающим финансирование групп, работающих в области планирования семьи, разнообразия или "гендерной идеологии", передает агентство Рейтер со ссылкой на дипломатическую депешу.
Новые правила, которые вступают в силу 26 февраля, будут включены во все новые гранты или соглашения о сотрудничестве и добавлены к существующим проектам при выделении нового финансирования.
Согласно новым правилам, иностранным неправительственным организациям (НПО) нельзя использовать для запрещенных целей как финансирование от неамериканских доноров, так и помощь США. Ранее это ограничение распространялось только на американские средства.
К запрещенной деятельности, согласно директиве, относятся: проведение абортов или их продвижение как метода планирования семьи, продвижение гендерной идеологии или незаконная дискриминация в связи с разнообразием, равенством и инклюзивностью, а также оказание финансовой поддержки другим группам, занимающимся такой деятельностью.
По информации Рейтер, при этом госсекретарь США Марко Рубио будет устанавливать ограниченные исключения, чтобы предотвратить срыв текущих программ по спасению жизней, реагированию на стихийные бедствия и другим критически важным приоритетам.
