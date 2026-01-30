Глава разведки США расследует итоги выборов, проигранных Трампом, пишет WSJ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Директор национальной разведки США Тулси Габбард возглавляет расследование в отношении результатов президентских выборов 2020 года, которые нынешний глава Белого дома Дональд Трамп тогда проиграл, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников из администрации президента США.
"Тулси Габбард, глава национальной разведки, провела месяцы, расследуя результаты выборов 2020 года, на которых Дональд Трамп проиграл... Габбард возглавляет деятельность администрации, направленную на перепроверку выборов и поиск вероятных преступлений - это приоритет для президента", - говорится в публикации издания со ссылкой на официальных лиц из Белого дома.
По данным Wall Street Journal, Габбард изучает информацию об аппаратах для подсчета голосов и анализирует данные из колеблющихся штатов. Кроме того, она также консультируется с разведывательным сообществом о возможном иностранном вмешательстве в выборы 2020 года.
Ранее Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года. Он заявлял о фальсификациях и продолжает высказывать сомнения в честности выборов. При этом в 2024 году он всё же признал в интервью с подкастером Лексом Фридманом, что в 2020 году проиграл с минимальным отрывом.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года. Сразу после инаугурации в 2025 году он подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи человек, осужденных за штурм Капитолия. Многим из тех, кто привлекался по делу, суды запрещали посещать Вашингтон или выезжать из штата даже после освобождения, Трамп обещал позвать их в Белый дом.