Глава разведки США расследует итоги выборов, проигранных Трампом, пишет WSJ

По данным Wall Street Journal, Габбард изучает информацию об аппаратах для подсчета голосов и анализирует данные из колеблющихся штатов. Кроме того, она также консультируется с разведывательным сообществом о возможном иностранном вмешательстве в выборы 2020 года.

Ранее Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года. Он заявлял о фальсификациях и продолжает высказывать сомнения в честности выборов. При этом в 2024 году он всё же признал в интервью с подкастером Лексом Фридманом, что в 2020 году проиграл с минимальным отрывом.