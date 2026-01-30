Рейтинг@Mail.ru
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате - РИА Новости, 30.01.2026
09:26 30.01.2026
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате - РИА Новости, 30.01.2026
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате
Необходимо выработать меры для того, чтобы ситуации, подобные той, которая произошла в интернате в Прокопьевске, где умерли постояльцы, не повторялись, заявил... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:26:00+03:00
2026-01-30T09:26:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате

Середюк: нужны меры, чтобы ситуации как в интернате Прокопьевска не повторились

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Необходимо выработать меры для того, чтобы ситуации, подобные той, которая произошла в интернате в Прокопьевске, где умерли постояльцы, не повторялись, заявил глава Кемеровской области Илья Середюк.
"Хотел бы обратиться в том числе к сообществу общественников для того, чтобы выработать эффективные меры, чтобы подобные ситуации не повторились", - сказал глава региона.
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Более 50 постояльцев интерната в Прокопьевске остаются в больницах
Вчера, 09:25
Он отметил, что в отношении к людям, находящимся под ответственностью государства в подобных домах-интернатах, не может быть мелочей.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Въезд на территорию дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Юрист рассказал о возможном наказании для руководства интерната в Кузбассе
29 января, 19:01
 
ПрокопьевскКемеровская областьИлья СередюкСледственный комитет России (СК РФ)Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
