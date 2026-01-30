Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Необходимо выработать меры для того, чтобы ситуации, подобные той, которая произошла в интернате в Прокопьевске, где умерли постояльцы, не повторялись, заявил глава Кемеровской области Илья Середюк.

"Хотел бы обратиться в том числе к сообществу общественников для того, чтобы выработать эффективные меры, чтобы подобные ситуации не повторились", - сказал глава региона.

Он отметил, что в отношении к людям, находящимся под ответственностью государства в подобных домах-интернатах, не может быть мелочей.