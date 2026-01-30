https://ria.ru/20260130/glava-2071144135.html
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате - РИА Новости, 30.01.2026
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате
Необходимо выработать меры для того, чтобы ситуации, подобные той, которая произошла в интернате в Прокопьевске, где умерли постояльцы, не повторялись, заявил... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:26:00+03:00
2026-01-30T09:26:00+03:00
2026-01-30T09:26:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
следственный комитет россии (ск рф)
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018224_0:190:3161:1968_1920x0_80_0_0_46f1eacdadb86d972556fd4ee0dfb555.jpg
https://ria.ru/20260130/internat-2071144045.html
https://ria.ru/20260129/jurist-2071069215.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071018224_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_4baaebae506fb7a95e60e5096c1ed904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, следственный комитет россии (ск рф), смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Глава Кузбасса призвал выработать меры после ситуации в интернате
Середюк: нужны меры, чтобы ситуации как в интернате Прокопьевска не повторились
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Необходимо выработать меры для того, чтобы ситуации, подобные той, которая произошла в интернате в Прокопьевске, где умерли постояльцы, не повторялись, заявил глава Кемеровской области Илья Середюк.
"Хотел бы обратиться в том числе к сообществу общественников для того, чтобы выработать эффективные меры, чтобы подобные ситуации не повторились", - сказал глава региона.
Он отметил, что в отношении к людям, находящимся под ответственностью государства в подобных домах-интернатах, не может быть мелочей.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК
, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.