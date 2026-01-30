Гитарист Queen объяснил, почему не будет гастролировать в США

Рейтинг@Mail.ru
13:47 30.01.2026
Ведущий гитарист британской группы Queen Брайан Мэй назвал США опасным местом и заявил, что группа больше не будет гастролировать в этой стране, сообщает газета РИА Новости, 30.01.2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ведущий гитарист британской группы Queen Брайан Мэй назвал США опасным местом и заявил, что группа больше не будет гастролировать в этой стране, сообщает газета Daily Mail.
"По словам ведущего гитариста группы Брайана Мэя, Queen больше никогда не будет гастролировать в США", - говорится в статье.
Музыкант в интервью газете назвал США опасным местом. По словам Мэя, участники группы любят эту страну, но возвращаться туда было бы неразумно.
"Америка уже не та, что раньше. Сейчас каждый думает дважды, прежде чем поехать туда", - отметил музыкант.
Кроме того, по данным газеты, Мэй недавно заявлял, что никогда не будет выступать на музыкальном фестивале в Гластонбери в Великобритании из-за политических разногласий с организаторами.
Брайан Мэй и барабанщик Queen Роджер Тейлор гастролировали вместе с певцом Адамом Ламбертом с 2012 года. Мэй отметил, что не знает, когда группа снова выйдет на сцену. Как отмечает издание, последний раз легендарная группа ездила в гастрольный тур в 2023 году.
