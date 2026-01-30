Гитарист Queen объяснил, почему не будет гастролировать в США

"Америка уже не та, что раньше. Сейчас каждый думает дважды, прежде чем поехать туда", - отметил музыкант.

Брайан Мэй и барабанщик Queen Роджер Тейлор гастролировали вместе с певцом Адамом Ламбертом с 2012 года. Мэй отметил, что не знает, когда группа снова выйдет на сцену. Как отмечает издание, последний раз легендарная группа ездила в гастрольный тур в 2023 году.