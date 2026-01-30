Рейтинг@Mail.ru
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071240703.html
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ - РИА Новости, 30.01.2026
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем игнорирует угрожающе низкий... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:22:00+03:00
2026-01-30T14:22:00+03:00
в мире
германия
алиса вайдель
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071128212.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e24e713fc0cef85d0fafdd9b4514fd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, алиса вайдель, фридрих мерц
В мире, Германия, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ

Вайдель: правительство Германии закрывает глаза на угрозу нехватки газа

© AP Photo / Michael SohnПредвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии"
Предвыборный плакат партии Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Предвыборный плакат партии "Альтернатива для Германии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем игнорирует угрожающе низкий уровень заполнения газохранилищ, назвав это "безответственным".
"Заполненность газохранилищ находится на угрожающе низком уровне. Но "черно-красная" коалиция (правительство ФРГ - ред.) закрывает глаза на угрозу нехватки газа. Это безответственно!", - написала Вайдель в соцсети X.
Ранее эксперты обратили внимание, что уровень заполнения газохранилищ Германии оказался ниже, чем в кризисном 2022 году. Одной из причин этого является холодная погода в последние недели. По данным федерального сетевого агентства, хранилища на этой неделе были заполнены примерно на 42%.
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
Вчера, 05:59
 
В миреГерманияАлиса ВайдельФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала