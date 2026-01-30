https://ria.ru/20260130/germaniya-2071240703.html
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ - РИА Новости, 30.01.2026
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что правительство ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем игнорирует угрожающе низкий... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:22:00+03:00
2026-01-30T14:22:00+03:00
2026-01-30T14:22:00+03:00
в мире
германия
алиса вайдель
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1314670e15a7730bdbee39efc77c9707.jpg
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071128212.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/18/2001236618_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e24e713fc0cef85d0fafdd9b4514fd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, алиса вайдель, фридрих мерц
В мире, Германия, Алиса Вайдель, Фридрих Мерц
Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ
Вайдель: правительство Германии закрывает глаза на угрозу нехватки газа