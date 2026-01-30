Правительство ФРГ закрывает глаза на угрозу нехватки газа, заявили в АдГ

Ранее эксперты обратили внимание, что уровень заполнения газохранилищ Германии оказался ниже, чем в кризисном 2022 году. Одной из причин этого является холодная погода в последние недели. По данным федерального сетевого агентства, хранилища на этой неделе были заполнены примерно на 42%.