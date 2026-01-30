МИД: Россия не будет уговаривать ФРГ возобновить энергосотрудничество

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не видит перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином, при этом российская сторона не планирует никого уговаривать, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.