https://ria.ru/20260130/germaniya-2071139955.html
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией
Отказ от энергетического сотрудничества с Россией спровоцировал наибольший негативный эффект для экономики самой Германии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:50:00+03:00
2026-01-30T08:50:00+03:00
2026-01-30T08:50:00+03:00
россия
германия
дмитрий любинский
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
https://ria.ru/20260128/gaz-2070585971.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, дмитрий любинский, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, Дмитрий Любинский, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией
Любинский: отмена от энергосотрудничества с РФ привела к деиндустриализации ФРГ