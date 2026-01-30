Рейтинг@Mail.ru
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
08:50 30.01.2026
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией
Отказ от энергетического сотрудничества с Россией спровоцировал наибольший негативный эффект для экономики самой Германии, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
россия
германия
дмитрий любинский
экономика
санкции в отношении россии
реакция на санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
германия
россия, германия, дмитрий любинский, экономика, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Германия, Дмитрий Любинский, Экономика, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества с Россией

Любинский: отмена от энергосотрудничества с РФ привела к деиндустриализации ФРГ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Отказ от энергетического сотрудничества с Россией спровоцировал наибольший негативный эффект для экономики самой Германии, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Отказ от энергетического сотрудничества с Россией спровоцировал наибольший негативный эффект как раз для германской экономики", - сказал РИА Новости дипломат.
Как подчеркнул Любинский, рост немецкой экономики по итогам 2025 года составил не более 0,1-0,2%.
"Увеличение себестоимости продукции вызвало сокращение персонала, объёмов производства, его перенос в зарубежные юрисдикции с более благоприятными условиями, а в конечном счёте ведёт и к деиндустриализации ФРГ", - отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Российский газ закладывает новые пути для роста экспорта
28 января, 08:00
28 января, 08:00
 
РоссияГерманияДмитрий ЛюбинскийЭкономикаСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
