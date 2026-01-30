Рейтинг@Mail.ru
Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, заявили в МИД - РИА Новости, 30.01.2026
08:12 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071136812.html
Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, заявили в МИД
Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, заявили в МИД
Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, несмотря на "обратный" эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости заместитель РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:12:00+03:00
2026-01-30T08:12:00+03:00
в мире
берлин (город)
германия
дмитрий любинский
санкции в отношении россии
реакция на санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
берлин (город)
германия
в мире, берлин (город), германия, дмитрий любинский, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Берлин (город), Германия, Дмитрий Любинский, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, заявили в МИД

Любинский: власти Германии игнорируют соображения экономической целесообразности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Берлин игнорирует соображения экономической целесообразности, несмотря на "обратный" эффект от антироссийских санкций, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.
"Несмотря на очевидный для экспертов и делового сообщества "обратный" эффект от антироссийских санкций, правящий класс ФРГ упорно продолжает игнорировать соображения экономической целесообразности", - сказал дипломат.
В миреБерлин (город)ГерманияДмитрий ЛюбинскийСанкции в отношении РоссииРеакция на санкцииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
