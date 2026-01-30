В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заявления российской стороны о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке "Северного потока" остались без реакции со стороны ФРГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.