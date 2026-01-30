https://ria.ru/20260130/germaniya-2071128212.html
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа - РИА Новости, 30.01.2026
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
Заявления российской стороны о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке "Северного потока" остались без реакции со стороны ФРГ, заявил в интервью РИА Новости, 30.01.2026
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
РИА Новости: Германия не ответила на предложение о поставках газа по СП