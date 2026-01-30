Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:59 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071128212.html
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа - РИА Новости, 30.01.2026
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа
Заявления российской стороны о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке "Северного потока" остались без реакции со стороны ФРГ, заявил в интервью РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T05:59:00+03:00
2026-01-30T05:59:00+03:00
германия
россия
москва
дмитрий любинский
северный поток
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
https://ria.ru/20260119/evrosojuz-2068850620.html
https://ria.ru/20250331/germaniya-2008495351.html
германия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, россия, москва, дмитрий любинский, северный поток, в мире
Германия, Россия, Москва, Дмитрий Любинский, Северный поток, В мире
В МИД рассказали о предложении Германии о поставках газа

РИА Новости: Германия не ответила на предложение о поставках газа по СП

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток"
Часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Часть газопровода "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Заявления российской стороны о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке "Северного потока" остались без реакции со стороны ФРГ, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
"Наши заявления о готовности возобновить поставки газа по уцелевшей ветке газопровода при условии наличия воли с германской стороны остались без реакции", - сказал Любинский.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Дмитриев задался вопросом, скучает ли Евросоюз по "Северным потокам"
19 января, 17:28
Дипломат подчеркнул, что Москва не собирается никого уговаривать.
"Перспектив для возвращения к здравому энергодиалогу с Берлином не видим, свой ущербный для национальной экономики выбор там сделали", - подытожил Любинский.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Минэкономики ФРГ сделало заявление о восстановлении "Северных потоков"
31 марта 2025, 18:58
 
ГерманияРоссияМоскваДмитрий ЛюбинскийСеверный потокВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала