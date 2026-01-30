Экономика Германии вошла в фазу стагнации после введения санкций

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экономика Германии после введения Евросоюзом антироссийских санкций вошла в фазу стагнации, а промышленность в стране упала на 7% за четыре года, выяснило РИА Новости по данным статбюро Destatis.
ЕС, куда входит Германия, заявил о работе над уже 20-м пакетом санкций против России. Опрошенные агентством аналитики отметили, что немецкая экономика теряет промышленные мощности и экономический рост, в том числе из-за прекращения поставок российского газа. Канцлер страны Фридрих Мерц заявил на фоне критической ситуации в экономике страны, что немцы должны больше работать.
Так, ВВП по итогам четвертого квартала вырос всего на 0,07% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом периоду стагнации предшествовало сокращение экономики. Так, с первого квартала 2023 года по третий квартал 2024 года ВВП снизился на 0,7%. Падение происходило на фоне принятого ЕС десятого пакета санкций, который запретил ввоз европейцами научно-технических, машиностроительных и военно-промышленные структур из России.
Один из факторов замедления немецкого экономического роста - сокращение промышленного производства в стране. Так, индекс промпроизводства в ноябре составил 94,5 пункта против 101,2 пункта в декабре 2021 года. Совокупно промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику.
Вклад этого сектора в экономику Германии начал сокращаться, хотя до этого демонстрировал на протяжении 2013-2020 года в основном рост.
"Наиболее уязвимыми перед воздействием антироссийских санкций стали отрасли немецкой промышленности, зависевшие от поставок российских энергоресурсов и прочих видов сырья. К ним относятся химическая промышленность, металлургия, производство стекла, бумаги и строительных материалов", - отметил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
