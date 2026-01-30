МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Экономика Германии после введения Евросоюзом антироссийских санкций вошла в фазу стагнации, а промышленность в стране упала на 7% за четыре года, выяснило РИА Новости по данным статбюро Destatis.

ЕС , куда входит Германия , заявил о работе над уже 20-м пакетом санкций против России . Опрошенные агентством аналитики отметили, что немецкая экономика теряет промышленные мощности и экономический рост, в том числе из-за прекращения поставок российского газа. Канцлер страны Фридрих Мерц заявил на фоне критической ситуации в экономике страны, что немцы должны больше работать.

Так, ВВП по итогам четвертого квартала вырос всего на 0,07% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом периоду стагнации предшествовало сокращение экономики. Так, с первого квартала 2023 года по третий квартал 2024 года ВВП снизился на 0,7%. Падение происходило на фоне принятого ЕС десятого пакета санкций, который запретил ввоз европейцами научно-технических, машиностроительных и военно-промышленные структур из России.

Один из факторов замедления немецкого экономического роста - сокращение промышленного производства в стране. Так, индекс промпроизводства в ноябре составил 94,5 пункта против 101,2 пункта в декабре 2021 года. Совокупно промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику.

Вклад этого сектора в экономику Германии начал сокращаться, хотя до этого демонстрировал на протяжении 2013-2020 года в основном рост.