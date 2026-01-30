Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Военно-морские силы Германии вряд ли будут захватывать в Балтийском море идущие из России суда по аналогии с тем, как французские ВМС задержали танкер Grinch в Средиземном море, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава "Немецкого совета за конституцию и суверенитет" Ральф Нимайер.