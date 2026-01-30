Рейтинг@Mail.ru
Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:48 30.01.2026 (обновлено: 04:49 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/germaniya-2071123852.html
Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик
Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик - РИА Новости, 30.01.2026
Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик
Военно-морские силы Германии вряд ли будут захватывать в Балтийском море идущие из России суда по аналогии с тем, как французские ВМС задержали танкер Grinch в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T04:48:00+03:00
2026-01-30T04:49:00+03:00
в мире
германия
средиземное море
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_0:202:3102:1948_1920x0_80_0_0_dd162bbc9106dd6385c2448b9fc2104a.jpg
https://ria.ru/20260127/nato-2070478626.html
https://ria.ru/20260122/frantsiya-2069652196.html
германия
средиземное море
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869747972_135:139:2680:2048_1920x0_80_0_0_9cf8b97eb45a943a7eff5137c5f8e5e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, средиземное море, франция
В мире, Германия, Средиземное море, Франция
Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик

РИА Новости: Нимайер заявил, что ВМС Германии вряд ли захватят российские суда

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКорвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море
Корвет Стойкий и ракетный катер Заречный во время выхода кораблей Балтийского флота в море - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Корвет "Стойкий" и ракетный катер "Заречный" во время выхода кораблей Балтийского флота в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Военно-морские силы Германии вряд ли будут захватывать в Балтийском море идущие из России суда по аналогии с тем, как французские ВМС задержали танкер Grinch в Средиземном море, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава "Немецкого совета за конституцию и суверенитет" Ральф Нимайер.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага.
Корабли ВМС США и НАТО в Балтийском море во время учений Baltic Operations 2025 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
НАТО превращает Балтийское море в зону конфронтации, заявил посол
27 января, 09:54
"Не думаю, что в Германии пойдут на такое. Вероятно, они понимают эскалационные последствия такого шага", - сказал Ральф Нимайер, комментируя вероятность аналогичного сценария на Балтике.
Он полагает, что последовавшая реакция показала руководителям европейских государств опасность подобных действий.
"Если они продолжат пиратские атаки против судов, у них будут большие проблемы. Думаю, и Франция снова на это не пойдет", - заключил Нимайер.
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Франция задержала в Средиземном море танкер, следовавший из Мурманска
22 января, 17:29
 
В миреГерманияСредиземное мореФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала