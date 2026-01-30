Германия вряд ли будет захватывать суда на Балтике, заявил немецкий политик

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Военно-морские силы Германии вряд ли будут захватывать в Балтийском море идущие из России суда по аналогии с тем, как французские ВМС задержали танкер Grinch в Средиземном море, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава "Немецкого совета за конституцию и суверенитет" Ральф Нимайер.
ВМС Франции 22 января задержали следовавший из Мурманска танкер Grinch в Средиземном море для проверки принадлежности судна, которое Париж подозревал в использовании ложного флага.
"Не думаю, что в Германии пойдут на такое. Вероятно, они понимают эскалационные последствия такого шага", - сказал Ральф Нимайер, комментируя вероятность аналогичного сценария на Балтике.
Он полагает, что последовавшая реакция показала руководителям европейских государств опасность подобных действий.
"Если они продолжат пиратские атаки против судов, у них будут большие проблемы. Думаю, и Франция снова на это не пойдет", - заключил Нимайер.