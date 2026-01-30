Рейтинг@Mail.ru
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/germanija-2071161985.html
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией - РИА Новости, 30.01.2026
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу действительно стоит восстановить диалог с Россией, в пользу чего он высказался публично, сказал в разговоре с РИА Новости глава РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T10:40:00+03:00
2026-01-30T10:40:00+03:00
в мире
россия
германия
москва
фридрих мерц
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_0:63:3071:1790_1920x0_80_0_0_238712610463045d3d0ab7cf424af3fc.jpg
https://ria.ru/20260123/evropa-2069753723.html
россия
германия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024783801_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_b0201b2266c86ed9fa6312394ed346a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, москва, фридрих мерц, сергей лавров
В мире, Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц, Сергей Лавров
В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией

Немецкий политик Нимайер призвал Мерца сделать шаг к восстановлению диалога с РФ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНемецкий политик Ральф Нимайер
Немецкий политик Ральф Нимайер - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Немецкий политик Ральф Нимайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу действительно стоит восстановить диалог с Россией, в пользу чего он высказался публично, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечавший на вопросы СМИ, упомянул, что Мерц назвал Россию европейской страной и отметил необходимость контактов с ней. По словам Лаврова, тем, кто действительно заинтересован в диалоге с Москвой, нужно не заявлять об этом на публику, а просто позвонить.
«
"Я согласен с тем, что Лавров сказал о словах Мерца насчет необходимости не говорить, а просто взять и позвонить. Надеюсь, что за красивыми заявлениями Мерца последуют действия", - сказал РИА Новости Нимайер.
При этом он добавил, что сама риторика Мерца сейчас уже более конструктивна, чем была полгода назад.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Нам лгали". На Западе потребовали извиниться перед Россией
23 января, 07:06
 
В миреРоссияГерманияМоскваФридрих МерцСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала