В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу действительно стоит восстановить диалог с Россией, в пользу чего он высказался публично, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечавший на вопросы СМИ, упомянул, что Мерц назвал Россию европейской страной и отметил необходимость контактов с ней. По словам Лаврова, тем, кто действительно заинтересован в диалоге с Москвой, нужно не заявлять об этом на публику, а просто позвонить.
«
"Я согласен с тем, что Лавров сказал о словах Мерца насчет необходимости не говорить, а просто взять и позвонить. Надеюсь, что за красивыми заявлениями Мерца последуют действия", - сказал РИА Новости Нимайер.
При этом он добавил, что сама риторика Мерца сейчас уже более конструктивна, чем была полгода назад.
