В Германии призвали Мерца восстановить диалог с Россией

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Канцлеру Германии Фридриху Мерцу действительно стоит восстановить диалог с Россией, в пользу чего он высказался публично, сказал в разговоре с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.